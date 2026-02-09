Officina abusiva e veicoli rubati: due persone denunciate a Comiso

Officina meccanica abusiva scoperta a Comiso. Ma non solo. Operazione della Polizia a Comiso, dove gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Ragusa e della Polizia Stradale di Ragusa hanno denunciato due persone, di 57 e 25 anni, con accuse che vanno dalla ricettazione di autovetture rubate alla gestione illecita di rifiuti, fino all’esercizio abusivo dell’attività di officina meccanica.

L’intervento rientra in una serie di controlli mirati nelle officine meccaniche e nelle attività di autodemolizione del territorio, finalizzati a contrastare il traffico illegale di veicoli e lo smaltimento non autorizzato di materiali.

I controlli e la scoperta dell’auto rubata

Durante l’attività ispettiva, l’attenzione degli agenti è stata attirata da un’autovettura caricata su un carro attrezzi all’interno di un’autodemolizione di Comiso.

Il successivo controllo ha permesso di accertare che il veicolo era provento di furto e presentava il numero di telaio alterato, elemento che ha fatto scattare immediatamente il sequestro.

Gli investigatori hanno inoltre sequestrato un secondo veicolo, attualmente sottoposto ad accertamenti per verificarne la provenienza.

Officina abusiva e rifiuti smaltiti illegalmente

Nel corso dell’ispezione, gli agenti hanno riscontrato anche la presenza di un’officina meccanica non autorizzata all’interno della struttura.

Sono stati inoltre trovati numerosi pezzi di ricambio e materiali di scarto smaltiti in violazione delle normative ambientali vigenti, configurando l’ipotesi di gestione illecita di rifiuti.

Due persone denunciate

Al termine degli accertamenti, i due soggetti sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Ragusa, mentre proseguono le verifiche sugli ulteriori materiali rinvenuti durante l’operazione.

Foto: repertorio

© Riproduzione riservata