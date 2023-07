Odissea per alcuni passeggeri ragusani, tra cui l’assessore Mario D’asta, sul volo da Catania a Malta e diretto a Roma per un guasto all’aria condizionata. Tre di essi colti da malore (VIDEO)

L’ondata di caldo degli ultimi giorni ed i posticipi dei voli per via della chiusura dell’aeroporto di Catania, ha creato problemi anche sul volo KM614 Air Malta partito da Catania con scalo a Malta e diretto a Roma in programma per il pomeriggio di ieri 20/07/2023, dopo che tre passeggeri a bordo del velivolo si sono sentiti male a causa delle alte temperature.

I passeggeri hanno vissuto momenti di grande apprensione e di tensione soprattutto perchè ignari di ciò che stava accadendo e non informati del perchè costretti a rimanere all’aeroporto di Malta all’interno dell’aeromobile con gli sportelli chiusi e senza aria condizionata così come testimonia il video che riporta la testimonianza dell’assessore Mario D’asta che si trovava a bordo dell’aeromobile, anch’egli molto provato.

Secondo quanto riferito dalla compagnia aerea nazionale, tre passeggeri hanno perso conoscenza a causa di “temperature senza precedenti” all’interno dell’aereo. L’incidente è avvenuto mentre l’aereo era ancora a terra a Malta appunto, ed è stato attribuito a una combinazione di temperature estreme e un guasto all’aria condizionata. L’equipaggio di cabina e i servizi di emergenza medica si sono occupati dei passeggeri colpiti. Come misura precauzionale, tutti i clienti sono sbarcati sugli autobus e sono stati riportati al terminal dell’aeroporto internazionale di Malta, dove hanno ricevuto un rinfresco. Di conseguenza, i voli Air Malta KM614 da Malta a Roma e KM615 da Roma a Malta hanno subito un ritardo di 6 ore.