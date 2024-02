Obbligo di soggiorno a Comiso ma viene trovato in giro per Vittoria: arrestato

Aveva l’obbligo di soggiorno nel Comune di Comiso ma è stato trovato in giro per Vittoria. E stato arrestato dalla polizia un 34enne sorpreso alla guida di una Fiat 600. L’uomo, alla vista degli agenti, ha tentato di aumentare la velocità per sfuggire al controllo ma è stato raggiunto.

L’IDENTIFICAZIONE

Una volta identificato si è scoperto che aveva già vari precedenti legati allo spaccio ed era soggetto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Comiso.

Considerata la violazione delle prescrizioni imposte dalla misura di sorveglianza speciale, l’uomo è stato arrestato. L’uomo ha già alle spalle diversi episodi simili, essendo stato denunciato e arrestato più volte negli ultimi anni per reati analoghi. E’ stato posto ai domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.

© Riproduzione riservata