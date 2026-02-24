Nuovo presidio di polizia al Pronto soccorso di Ragusa: più sicurezza per medici e pazienti

Un presidio fisso di polizia all’interno del Pronto soccorso per fermare le aggressioni e restituire serenità a chi ogni giorno lavora in prima linea. Sarà inaugurato il 2 marzo alle ore 11.30 il nuovo posto di polizia attivato presso l’Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, punto di riferimento sanitario per l’intero territorio ibleo.

Alla cerimonia parteciperanno il questore di Ragusa Salvatore Fazzino e il direttore generale dell’Asp di Ragusa Giuseppe Drago.

Stop alle aggressioni negli ospedali

Il nuovo presidio nasce in risposta al crescente numero di episodi di violenza che negli ultimi anni hanno colpito medici, infermieri e operatori sanitari in diverse aree del Paese. I reparti di emergenza-urgenza sono tra i contesti più esposti a tensioni, attese prolungate e situazioni emotivamente critiche, fattori che spesso degenerano in comportamenti aggressivi.

La presenza stabile delle forze dell’ordine all’interno del Pronto soccorso rappresenta un deterrente concreto e immediato. Non solo interventi più rapidi in caso di necessità, ma anche un segnale chiaro: la sicurezza del personale sanitario è una priorità assoluta.

Un modello di sicurezza per la sanità siciliana

L’iniziativa si inserisce nell’attuazione delle direttive nazionali volte a rafforzare la tutela degli operatori sanitari e dei pazienti all’interno delle strutture ospedaliere. L’obiettivo è garantire ambienti di cura più protetti, dove il diritto alla salute si coniughi con il rispetto delle regole e della dignità di chi presta servizio.

© Riproduzione riservata