Nuovo intervento chirurgico per il piccolo Giuseppe Galfo: è andato tutto bene, oggi ha una speranza in più

Il piccolo Giuseppe Galfo, il bimbo modicano di 13 anni affetto da un osterosarcoma, ha subito un altro importante e delicato intervento chirurgico. Giuseppe Galfo, infatti, conviveva con una voluminosa metastasi al bacino destro che lo ha allettato per oltre un anno. E’ stata la famiglia a ringraziare il professor Andreani, il chirurgo che ha operato Giuseppe, e tutta l’equipe dell’ospedale Pisa Cisanello dove è stato operato, nel reparto di ortopedia e traumatologia.

Giuseppe da oltre 4 anni lotta contro un osteosarcoma recidivato al bacino destro. La famiglia era pronta per partire per l’Austria, dove il piccolo potrà essere sottoposto ad un intervento sperimentale a ioni carbonio. Purtroppo, però, Giuseppe ha una necrosi alla gamba destra e un’infezione, per questo si è reso necessario un delicato intervento a Pisa.

A Giuseppe e alla sua famiglia possiamo solo dire di continuare a lottare e fare i nostri più sinceri auguri.