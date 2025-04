Nuovo incidente ed ennesimo caos sulla Ragusa-Catania

Mattinata di passione per gli automobilisti in transito sulla Strada Statale 514 Ragusa-Catania, all’altezza del bivio per Caltagirone, dove un incidente – fortunatamente senza feriti – ha mandato in tilt il traffico.

Il sinistro, avvenuto nelle prime ore del mattino, ha paralizzato a lungo la circolazione lungo uno dei tratti nevralgici per la mobilità della provincia di Ragusa. Particolarmente gravi i disagi per chi era diretto all’aeroporto di Catania: in molti, bloccati nel traffico per ore, hanno rischiato di perdere i voli in partenza.

Sul posto è prontamente intervenuta la Polizia Stradale per effettuare i rilievi e regolare il flusso veicolare, ma le lunghe code hanno continuato a creare problemi alla viabilità per tutta la mattinata.

Ancora una volta, un incidente – pur senza gravi conseguenze – ha messo in evidenza la fragilità dell’unico asse viario che collega l’area iblea al capoluogo etneo. Una viabilità spesso congestionata, priva di alternative e incapace di reggere anche il minimo imprevisto. In questi mesi, inoltre, la viabilità è molto più difficoltà a causa dei lavori di raddoppio e anche la segnaletica stradale orizzontale non aiuta, anzi spesso rischia di confondere gli automobilisti. Solo nelle ultime settimane si sono verificati più incidenti.

