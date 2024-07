Nuovo impulso alle infrastrutture ferroviarie in Sicilia: Webuild avvia tre TBM in contemporanea

Novità interessanti per quanto rigurda le reti ferroviarie del sud Italia. Webuild avvia tre TBM (Tunnel Boring Machines) in contemporanea, come dichiarato dall’amministratore delegato Pietro Salini.

Lucia in azione: inizio scavo per la galleria Taormina

In Sicilia, la talpa “Lucia” ha iniziato a scavare in località Trappitello (ME) il binario dispari della galleria Taormina, lunga circa 6,1 km. Con una testa fresante di oltre 9 metri di diametro, anche questa TBM è dotata di componentistica ad alta efficienza e del sistema di “continuous mining”. A produrre i conci del rivestimento della galleria, è lo stabilimento ad alta innovazione tecnologica Webuild “Roboplant” di Belpasso.

Progetti ferroviari in Sicilia: avanzamenti e benefici

Nell’isola proseguono a pieno ritmo i lavori sulla direttrice Palermo-Catania-Messina, per cui Webuild nel complesso è oggi impegnata nella realizzazione di 7 progetti ferroviari per 200 chilometri di rete, con 175 km di gallerie. L’intera infrastruttura consentirà a regime di ridurre i tempi di viaggio a 2 ore tra Catania e Palermo (60 minuti in meno rispetto ai tempi attuali) e a 45 minuti tra Messina e Catania (30 minuti in meno).

