Nuovo coordinatore di Fratelli d’Italia a Scicli. Si apre la stagione congressuale in provincia

E’ stato il congresso, il primo in città a Scicli e quello che avvia la stagione congressuale in provincia di Ragusa, che ha portato all’elezione del nuovo coordinatore cittadino nella persona di Alessandro Paternò. Il giovane Paternò prende il posto dell’uscente Darlyn Fidone che ha lasciato per motivi lavorativi e che ha retto il gruppo nel momento in cui si è dovuto costruire il soggetto politico sulle basi di un’eredità che parte da lontano e che ha avuto in Enrico Papaleo uno dei punti di forza nel prima e nel presente e sicuramente lo sarà anche nel futuro. La riunione congressuale si è tenuta ieri alla presenza del senatore Salvo Sallemi, del deputato regionale Giorgio Assenza e del coordinatore Provinciale Giovanni Moscato. Presenti tesserati ma anche simpatizzanti e amici. A conclusione dei lavori anche l’elezione del direttivo del Circolo di FdL di Scicli.

All’unanimità eletto il nuovo coordinatore Alessandro Paternò e lo stesso vale per il direttivo che risulta composto da Enrico Papaleo, Antonino Manenti, Adriano Sgarlata, Paolo Fuggetta, Giovanni Giannone e Bartolomeo Conti. “Ringrazio tutti per per la stima espressa alla mia persona. Cercherò di rappresentare degnamente il nostro circolo con la sua storia e i suoi valori e di lavorare con coerenza, onestà e determinazione insieme a tutti i componenti del Direttivo e del Circolo tutto nell’esclusivo interesse della nostra città. – ha detto il neo coordinatore – un ringraziamento a Darlyn Fidone per l’ottimo lavoro svolto, grazie al quale oggi ci vede protagonisti come circolo stimato da tutti. Continuerò con entusiasmo il lavoro da lei iniziato”.

© Riproduzione riservata