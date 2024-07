Nuovo bomber per il Modica Calcio, dall’Enna arriva Francesco Vitelli

Il Modica Calcio ha un nuovo attaccante di grande esperienza e talento: Francesco Vitelli. Classe 1990, originario di Caserta, Vitelli ha giocato per diverse stagioni in Serie D con squadre come Bitonto, Pontedera, Castrovillari, Campobasso e Real Giulianova. Nella sua ultima stagione, ha fatto parte della rosa dell’Enna, contribuendo alla vittoria del campionato e alla promozione in Serie D.

Dopo un’esperienza vittoriosa con l’Akragas, anche questa conclusa con una promozione, Vitelli arriva a Modica portando con sé un bagaglio di esperienza e determinazione, caratteristiche fondamentali per affrontare la nuova stagione. Il Modica Calcio, guidato da Danilo Radenza e Mattia Pitino, punta a un campionato ambizioso e l’arrivo di Vitelli è un tassello importante in questa direzione.

Vitelli ha espresso grande entusiasmo per la sua nuova avventura: “La scelta di venire a Modica non è mai stata in discussione anche se durante il calciomercato arrivano diverse proposte. Da un lato il blasone di questa maglia e di questa città, dall’altro la figura del direttore Pitino e del mister, per concludere con gli acquisti fatti fin qui, tutto mi sa presagire che sarà una grande stagione e io volevo farne parte. Il mio obiettivo è quello di raggiungere la promozione come ho già fatto in altre piazze e di scrivere il mio nome negli annali di questa società in un anno importante. Mi impegnerò al massimo per dare il mio contributo a questa causa”.

Con l’aggiunta di Vitelli, il Modica Calcio si prepara ad affrontare la prossima stagione con ambizioni elevate e la speranza di raggiungere nuovi traguardi.

