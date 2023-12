Nuovo acquisto per il Modica Calcio, Luca Palmisano è rossoblu

Il Modica Calcio ha annunciato l’arrivo di Luca Palmisano dal Siracusa. Il giocatore, nato nel 1997, si unisce alla squadra rossoblu, offrendo versatilità e esperienza in campo. Palmisano ha dimostrato capacità di giocare sia come centrocampista sia come difensore centrale durante le sue esperienze sia in Eccellenza che in Serie D con il Siracusa.

Il nuovo acquisto ha sottolineato la sua felicità nell’essere approdato al Modica Calcio. Palmisano ha dichiarato di conoscere già diversi dei suoi nuovi compagni di squadra dai tempi in cui li affrontava da avversario, e si è mostrato sicuro di potersi integrare perfettamente nel gruppo. Ha espresso la volontà di cercare continuità, avendo avuto qualche difficoltà iniziale nella stagione precedente, e si è detto convinto che insieme la squadra possa raggiungere grandi traguardi.

Il giocatore ha inoltre sottolineato la sua capacità di adattarsi a diversi ruoli in campo, indicando il centrocampo come suo probabile posto naturale ma dimostrandosi altresì confortevole come difensore centrale. Palmisano ha chiarito che non è vincolato a un ruolo specifico e che la sua priorità è quella di dare il massimo per la squadra e i colori del Modica Calcio, indipendentemente dalla posizione in campo.