Nuovi sapori al Villaggio del Gusto di Ragusa. Da questo giovedì le nuove iniziative

Le casette del Villaggio del Gusto nel centro storico superiore di Ragusa, ubicate in via Roma e Piazza San Giovanni a cura di Slow Food Sicilia, riapriranno questo giovedì alle ore 17:00. Tra gli appuntamenti previsti nelle serate di questo lungo weekend segnaliamo i laboratori del gusto in Piazza San Giovanni alle 18:30 grazie anche alla presenza della Condotta di Siracusa (promuoverà la mandarla di Noto e la “Cannoloterapia”) e la condotta di Niscemi – Terre del Maroglio (promuoverà il Carciofo di Noscemi). Venerdì 16 dicembre alle 19:00 avremo anche l’esibizione del coro Mariele Ventre.

Qui di seguito il dettaglio degli appuntamenti:

Giovedì 15 dicembre ore 18:30 ,PAROLA AGLI STUDENTI FOCUS “CIBO & SOSTENIBILITÀ” Istituto “Principi Grimaldi” Modica Classe 5A Sala. FOCUS SLOW FOOD RAGUSA: Miti, leggende e racconti del nostro territorio, Giada Ragusa .LABORATORIO DEL GUSTO: Presidi Slow Food Cipolla di Giarratana Collina degli Iblei. Presidio Slow Food Piacentino Ennese

Venerdì 16 dicembre ore 18:30: FOCUS Accademia della Cucina “Il consumismo alimentare solidale”. Dai gas agli alveari. Tullio Sammito. LABORATORIO DEL GUSTO Comunita’ Slow Food Ragusa prodotti da forno, Tenuta Carbonara, cucina tipica. Presidio Fagiolo Cosaruciaru di Scicli Azienda Piccione; Presidio Slow Food Piacentino Ennese. Alle 19:00 i canti di Natale a cura del coro Mariele Ventre di Ragusa.

Sabato 17 dicembre ore 18:30 : LABORATORIO DEL GUSTO a cura della Condotta Slow Food di Siracusa. I presidi della Mandorla di Noto e del Miele di Timo Ibleo . La “Cannoloterapia” della pasticceria Neri di Siracusa

Domenica 18 dicembre ore 11:00 FOCUS DEGUSTAZIONE: Rete Slow Fish Sicilia Valorizzazione della piccola pesca artigianale. Le specie aliene nel Mediterraneo Carmelo Maiorca

Domenica 18 dicembre ore 18:00 LABORATORIO DEL GUSTO: Condotta Slow Food Niscemi-Terre del Maroglio presenta il presidio del Carciofo di Niscemi; Cantina Beniamino Fede Valentina Vacirca; Presidio Fagiolo Cosaruciaru di Scicli Azienda Piccione; I nostri formaggi a latte crudo ProgettoNatura.

Orari di apertura Villaggio settimana 15-18 dicembre :

Giovedì – Venerdì – Sabato dalle 17:00 alle 22:00

Domenica dalle 10:00 alle 13:00 dalle 17:00 alle 22:00