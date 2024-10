Nuovi arrivi in casa Ragusa Calcio: si tratta dei due difensori Scipione e Cantone

L’Asd Ragusa Calcio annuncia l’arrivo di due nuove aquile: si tratta dei giovani Scipione e Cantone. Vediamo le schede di presentazione

Filippo Scipione

Data di nascita- 28/01/2004

Luogo di nascita- Pescara

Ruolo- Difensore

Altezza- 1.80 m

Peso- Kg 82

Esperienze Passate:

–

Casatese (Serie D- 2022-23 e 2023-24) –

Primavera Pescara e settore giovanile

Commento del giovane Scipione:

“Sono felice di essere qui, contento che la società mi abbia scelto, farò del mio meglio per onorare la maglia, per raggiungere obiettivi sia di squadra che personali”.

Antonio Cantone

Data di nascita- 25/10/2006

Luogo di nascita- Napoli

Ruolo- Difensore

Altezza- 1.80 m

Peso- Kg 65

Esperienze passate:

–

Under 15 (2020-21) –

Under 16 (2021-22) –

Under 17 Giovanile Avellino (2022-23) –

Sant’Anastasia (Promozione 2023-24)

Commento del giovane Cantone:

“Felice di essere qui, con i compagni di squadra mi trovo bene, mi aiutano nell’integrarmi bene nel gruppo e non vedo l’ora di allenarmi ed iniziare insieme a loro questa nuova esperienza”.

[image: image.png]



