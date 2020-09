Nuove opportunità di business: dall'agricoltura ad internet - Ragusa Oggi

Nuove opportunità di business: dall’agricoltura ad internet

Negli ultimi anni il mondo del lavoro è cambiato radicalmente e sono nate tante nuove opportunità di business, soprattutto per i più giovani. Basti pensare, ad esempio, alla Green Economy. Gli esperti di business assicurano che il crescente mercato legato al green e alla sostenibilità ha importanti prospettive di crescita. Questo tema ha un interesse di primo piano per gli imprenditori, ma anche per chi vuole cimentarsi in un investimento.

L’economia circolare, infatti, utilizza le risorse contenute nei prodotti giunti a fine vita tornano a rivivere per altri utilizzi. In questo modo si riducono gli sprechi e si minimizza l’impiego delle risorse naturali.

Un esempio? Le coltivazioni indoor. Si tratta di coltivazioni in serra, un comparto dell’agricoltura che sta avendo un vero exploit in questi anni di crisi. Le coltivazioni in serra infatti stanno avendo una crescita esponenziale grazie ai notevoli vantaggi in termini di risparmio idrico, di sostenibilità ambientale e di qualità della produzione in termini salutistici; in particolare legata ad un minor utilizzo di diserbanti, grazie alle possibilità che offre in tal senso un ambiente chiuso quale la serra.

Inoltre l’accresciuta richiesta di prodotti biologici dal packaging “slow-cooking”, tipici di una società post moderna, dove la figura dei single e dei nuclei familiari ristretti creano un nuovo paradigma sociale, ha alimentato in modo veloce un mercato agroalimentare che promette di crescere ancora in modo significativo nei prossimi anni.

La canapa legale

Un altro settore dove i giovani stanno investendo tanto è quello della canapa legale. Da quando questa pianta è stata resa legale, infatti, sono tanti i giovani che si sono lanciati nella coltivazione della cannabis legale diventando così agricoltori e cogliendo questo business in enorme crescita. Dalla cannabis light nascono siti su cui vengono commercializzati tutti i derivati come gli olii, come ad esempio Cibdol.it.

Prima di avviare un business del genere è importante ovviamente regolarizzare la propria posizione ed informarsi su quali varietà di canapa seminare. I semi, come oramai noto, devono essere regolarmente iscritti nel Catalogo Europeo delle sementi, dove troveranno spazio solamente le varietà che contengono una quantità di THC inferiore allo 0,2%.

La scelta del seme dipende dallo scopo ultimo. È diverso, infatti, l’investimento per un impianto di produzione di canapa per l’utilizzo industriale delle fibre che si possono ottenere da tale pianta dall’investimento per la coltivazione della canapa destinata al mercato alimentare.

I giovani e le criptovalute

Ultimo business molto interessante di cui parleremo è quello delle criptovalute. Il caso più eclatante di un giovane che ha investito con successo in questo mondo è quello di Leonardo Vörstratten Von Sylva, un 17enne di Monthey che ha guadagnato milioni di dollari grazie alle monete virtuali.

Il giovane ha iniziato ad acquistare criptovalute sin da subito ed reinvestito il suo capitale in nuove criptovalute come Ethereum o Litecoin. In seguito si è circondato di specialisti e insieme ad essi ha creato una “Mining Farm” per avere più potere di calcolo da mettere a disposizione alle società che creano valute virtuali. Ma non solo. Il giovane ha diversificato le sue attività comprando vari immobili. Un esempio da seguire per continuare a credere ed investire nelle monete virtuali.