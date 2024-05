Nuova sede della Polizia municipale di Vittoria. Il comando nei locali dell’ex tribunale

Nuova sede per la Polizia municipale di Vittoria.

La sede del Comando è stata trasferita nei locali dell’ex Tribunale di Vittoria, già sede della sezione staccata del tribunale di Ragusa e successivamente, dopo la chiusura, sede di alcuni uffici municipali, ma anche del FAI (Federazione antiracket).

La Polizia municipale lascia i locali del mercato ortofrutticolo dove era stata trasferita più di venti anni fa per tornare nel centro della città, in via Gaeta. Questa soluzione era stata chiesta e suggerita a più riprese, alcuni anni fa, da più parti. Quattro anni fa, i locali dell’ex tribunale erano stati individuato dall’ex commissario straordinario Filippo Dispenza come nuova sede del commissariato di Polizia, ma i locali non erano adatti.

L’inaugurazione

La cerimonia di inaugurazione si è svolta questa mattina alla presenza del Prefetto Giuseppe Ranieri, del questore Vincenzo Trombadore, del comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Carmine Rosciano, del comandante della Guardia di Finanza, colonnello Walter Mela, del presidente del tribunale di Ragusa, Francesco Paolo Pitarresi, del vescovo di Ragusa, Giuseppe La Placa, del comandante della Polizia provinciale, Raffaele Falconieri. A fare gli onori di casa è stato il comandante della Polizia municipale Gianpaolo Monaca insieme al sindaco Francesco Aiello e alla giunta al completo. I comandanti della Polizia municipale di Scicli e Pozzallo hanno donato un cesto contenente tutti i simboli dei 12 comuni iblei.

Il prefetto ha sottolineato la valenza di questa scelta per la sicurezza del territorio e ha preannunciato future iniziative che saranno condotte in favore della città di Vittoria.

Il sindaco Aiello ha sottolineato il significato dell’azione, ovvero riportare nel centro della città il comando della Polizia municipale, pur sottolineando l’importanza della scelta operata trent’anni fa, di portare il comando nei locali del mercato ortofrutticolo. “Ma il mercato non sarà abbandonato” ha ribadito Aiello.

Aiello ha ricordato che nei prossimi giorni, dopo la conclusione di un concorso, saranno assunti sette nuovi agenti di Polizia municipale.

