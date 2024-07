Nuova eruzione dello Stromboli

Oggi, giovedì 11 luglio, intorno alle 14.07, l’isola di Stromboli, parte dell’arcipelago delle Eolie in Sicilia, ha assistito a una nuova eruzione del suo vulcano omonimo. L’eruzione è stata segnalata da un forte boato seguito dall’innalzamento di una grande nube di cenere e fumo dalla sommità del vulcano, che è parzialmente ricaduta sull’isola. Fortunatamente, le prime informazioni indicano che non ci sono stati danni significativi né feriti.

L’eruzione

L’eruzione ha colpito principalmente la Sciara del Fuoco, un’ampia area sul versante nord-est dell’isola, abitualmente interessata dalle eruzioni del vulcano. Questo versante è caratterizzato da un ghiaione brullo e disabitato, quindi l’eruzione non ha coinvolto aree abitate.

A seguito dell’eruzione, molti abitanti e turisti si sono riuniti nella piazza della chiesa di San Vincenzo, il punto di ritrovo designato per le emergenze nel centro del paese principale dell’isola. Le forze dell’ordine, già in stato di mobilitazione a causa dell’intensificazione dell’attività vulcanica, hanno distribuito acqua e mascherine per prevenire l’inalazione della cenere.

Nei giorni precedenti, l’isola aveva già vissuto eventi simili, seppur di minore intensità. Questo ha portato le autorità ad innalzare lo stato di allerta da arancione a rosso, il livello più alto, incrementando i controlli e i monitoraggi dell’attività vulcanica. La Protezione Civile, sia locale che nazionale, era stata coinvolta attivando la “fase operativa di preallarme” per garantire la sicurezza degli abitanti e dei turisti sull’isola.

