Nuova consulta giovanile a Comiso con 27 rappresentanti

Si è insediata la Consulta Giovanile di Comiso. Nel fanno parte i giovani appartenenti a gruppi culturali, ricreativi, religiosi, di volontariato, associazioni, partiti, scuole, parrocchie dai 16 ai 30 anni.

La Consulta sarà formata da 27 persone, in rappresentanza di altrettanti soggetti presenti nella realtà cittadina. Organi della Consulta Giovanile sono l’assemblea, il presidente, il vicepresidente, l’ufficio di presidenza, il segretario.

Nella riunione di insediamento, alla presenza del sindaco Maria Rita Schembari, dell’assessore Dante Di Trapani, Giusi Cubisino e Giuseppe Arezzo e di alcuni consiglieri comunali sono stati eletti gli organi direttivi della Consulta.

Il presidente è Manuel Brafa (rappresentante della parrocchia Maria SS. delle Grazie), vicepresidente è Sara Alescio, di Pedalino, segretario è Riccardo Gioberti. Coordinatori dei gruppi di lavoro sono: Nicoletta Palma, Gaetano Micci, Giuseppe Conselvo e Maria Diara. I gruppi di lavoro sono suddivisi per materie: sport, attività ricreative e tempo libero, cultura, spettacolo, turismo e promozione del territorio, politiche sociali, ambiente benessere animali. Ciascun gruppo è composto da persone, elette tra i componenti della consulta.

La Consulta giovanile potrà formulare proposte da sottoporre al consiglio comunale o alla giunta in materia di politiche giovanili, potrà esprimere pareri non vincolanti sugli argomenti che potranno essere sottoposti dall’amministrazione comunale o dal consiglio, potrà promuovere progetti e iniziative a sostegno dei servizi di volontariato giovanile o comunque inerenti ai giovani cittadini.

Tra le associazioni e i gruppi che hanno aderito alla Consulta vi sono alcuni gruppi politici: Lista Spiga, partito Democratico, Idea Azione, Comiso vera, Fratelli d’Italia, tre bande musicali cittadine, le associazioni Polisportiva Pedalino, Il Teatro del Pero, Laboratorio giovani, Anpana, Plastic Free, Girotondo, Calicantus, tre istituti superiori (liceo classico, Istituto tecnico commerciale e Liceo artistico), le parrocchie Maria SS. Delle Grazie, Santa Maria delle Stelle, Santi Apostoli, Sacro Cuore, Maria SS. del Rosario di Pedalino, la comunità islamica Al – Rahman. La presenza della comunità islamica (una delle due presenti a Comiso insieme alla Al – Zaytouna) è un segnale di rilievo per una società cittadina sempre più interculturale.

La Consulta giovanile resterà in carica per quattro anni, fino alla conclusione del mandato amministrativo del sindaco. Si è insediata ad un anno dalle ultime elezioni amministrative. Nella passata consiliatura si era invece insediata solo nell’ultima parte della consiliatura. I n precedenza era stato varato e approvato il regolamento della Consulta, che prima non esisteva.

“La Consulta giovanile è uno strumento importante di cui dispongono i giovani per partecipare attivamente alla vita democratica della propria comunità – ha detto la sindaca Maria Rita Schembari – L’obiettivo è la difesa dei diritti dei giovani, puntando alla loro socializzazione, alla conoscenza e alle opportunità che gli enti pubblici e privati offrono, favorendo il rapporto con essi stessi”.

Il consigliere comunale Alessandro Guastella si è fatto carico dell’organizzazione complessiva, contattando varie realtà giovanili esistenti a Comiso. “Riunire ventisette giovani, ciascuno in rappresentanza di un’associazione o di gruppi non era scontato né facile. Sono stati mesi di duro lavoro, ma abbiamo realizzato questo sogno. Non bisogna mai smettere di sognare”.

