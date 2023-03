Nuoto: l’Erea esordienti secondi al Trofeo Fin Sicilia

Si è chiusa la stagione in vasca corta per la categoria Esordienti A con il 1° Trofeo Fin Sicilia, che ha visto sfidarsi in vasca le 20 società della regione. Gli atleti della Polisportiva Sport Club Erea ottengono ottimi risultati, piazzandosi al 2° posto regionale di società, dietro solo alla Poseidon di Catania. Pesanti i punti delle staffette, femminili e maschili, sempre d’argento, con le 4×100 stile libero (Sgarlata-Gurrieri-Zocco-Pluchino, e Brullo-Carfì-Scribano-Nicosia) e 4×100 mista (Gurrieri-Raspanti-La Spina-Pluchino, e Scribano-Scifo-Brullo-Nicosia), ma fondamentali sono state le prestazioni individuali di tutti i componenti della squadra, Anna Canonico, Carlotta Gurrieri, Marta La Spina, Rita Pluchino (bronzo nei 100 stile libero), Martina Raspanti, Elena Sgarlata, Alessandra Zocco, Paolo Brullo (3° nei 400 misti, 2° nei 200 farfalla, 3° nei 100 farfalla), Lorenzo Carfì, Federico Di Pasquale, Alberto Iacono, Giorgio Migliorisi, Francesco Nicosia, Davide Rinzivillo, Giovanni Scifo, Andrea Scribano, Samuele Tidona, Enrico Tribastone.



I due tecnici Marco Paglia e Leonardo Ferrigno si dicono molto soddisfatti dei risultati, e della crescita del gruppo, sia dal punto di vista fisico/atletico, sia, soprattutto, dal punto di vista mentale, dati gli enormi sacrifici che il gruppo sta sostenendo in questa stagione per potersi allenare ogni giorno in un’altra città.

“E’ sicuramente un eccellente risultato, ma deve essere una tappa intermedia del percorso che porterà il gruppo a giocarsi il campionato regionale in estate” – dichiara il tecnico Marco Paglia, mentre per Leonardo Ferrigno “le possibilità di fare bene ci sono certamente, ci faremo trovare pronti”.

Il presidente dell’Erea, Alessandro Tuttolomondo si dice felice per il risultato, che ripaga dei sacrifici atleti e famiglie, e plaude al lavoro degli allenatori.

Il 16 aprile toccherà al Trofeo Fin Sicilia Esordienti B, dopo di chè si passerà alla stagione estiva con le gare in vasca lunga.