Nunzio Belluardo e Giuseppe La Perna entrano a far parte del “Gruppo di Coordinamento Regionale per gli screening oncologici” 

Rinnovato il “Gruppo di Coordinamento Regionale per gli screening oncologici” e due dirigenti medici dell’ASP di Ragusa ne entrano a far parte: Nunzio Belluardo, direttore dell’UOSD – Unità Operativa Semplice Dipartimentale – di Gastroenterologia e Giuseppe La Perna, direttore dell’UOSD – Unità Operativa Semplice Dipartimentale – Screening Mammografico e Diagnostica Senologica.

Un importante riconoscimento per i due professionisti dell’ASP di Ragusa. Il “Gruppo di Coordinamento Regionale per gli screening oncologici” rientra tra le azioni del Piano Regionale delle Prevenzione 2020-2025 che ha come obiettivi il monitoraggio, la garanzia di miglioramento continuo della qualità, la formazione specifica dei programmi di screening.

Gli screening oncologici sono un complesso investimento per la salute, che ha come risultato una riduzione della mortalità.