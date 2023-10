Nulla cambia nell’offerta formativa a Scicli. Salvi gli istituti scolastici della città

Dimensionamento nella geografia scolastica. In questi giorni è argomento i dibattito in provincia di Ragusa dove insiste una popolazione studentesca di 47.345 unità, fra fra alunni e studenti in ogni ordine e grado di scuola. A Scicli nulla cambierà: gli istituti rimarranno operativi nella loro integrità, non ci sarà alcun accorpamento, nessun ridimensionamento e nessuna chiusura. Rimarranno i tre Istituti Comprensivi e cioè il Vittorini, il Don Milani ed il D’Antona; rimarrà pure il mega Istituto di Istruzione superiore “Quintino Cataudella” con i suoi sette indirizzi di studi di scuole superiori. Un’offerta formativa importante, quella del “Cataudella” insediato fra il villaggio Jungi e contrada Bommacchiella, in una città dove si è ridotto, e parecchio, il pendolarismo per gli studenti delle scuole superiori vista l’ampia possibilità di scelta di cui godono i giovani studenti.

Dal segretario del Partito Democratico, Emanuele Scala, la soddisfazione di questo risultato che dà tranquillità alle famiglie ed alla popolazione scolastica.

“Alla luce del nuovo Piano di dimensionamento scolastico possiamo dire che, solo ed esclusivamente grazie all’impegno delle organizzazioni sindacali e di categoria, Scicli mantiene i suoi istituti scolastici e quindi è intatta l’offerta formativa in città – afferma Scala – per questa volta è andata bene, ma il prossimo anno potrebbe non essere così scontato il mantenimento di ciò che è stato con fatica acquisito. Suggeriamo, per il prossimo anno, al sindaco Marino ed all’assessore Causarano di essere pronti per l’appuntamento, verificando la tenuta del collegamento internet visto che la loro assenza al tavolo provinciale sarebbe stata legata a questo incidente, perché quando si amministra una città è importante essere presenti a tutti i tavoli istituzionali anche quelli che danno meno visibilità, così come è importante arrivare preparati sulle tematiche che si affrontano in modo da poter veramente difendere gli interessi della comunità”.