Nuccia Quattrocchi non ce l’ha fatta: morta a Catania la donna vittoriese coinvolta nell’incendio di una moto a Comiso

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Tragico epilogo per l’incidente che si è verificato tre settimane fa a Comiso, in Viale Mediterraneo. Una moto, con a bordo una coppia, era andata improvvisamente a fuoco. La donna, Nuccia Quattrocchi, di Vittoria, che nell’urto aveva subito un forte trauma cranico, era stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Garibaldi di Catania dove è rimasta in coma per tre settimane, senza mai riprendere conoscenza. È stata sottoposta a intervento chirurgico, ma le sue condizioni non sono migliorate. Nel pomeriggio di oggi il suo cuore ha cessato di battere.

Meno gravi le condizioni del marito che ha riportato solo delle ustioni.

I due gestivano una scuola di ballo con sede a Vittoria. Numerosi i messaggi di cordoglio sui social. Si è unito al cordoglio anche il comitato dei festeggiamenti in onore di Santa Maria di Portosalvo, patrona di Scoglitti.

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