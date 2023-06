Novità per le strisce blu a Modica

Novità per le strisce blu a Modica. E’ stato previsto, infatti, un cambio nelle procedure di emissioni dei ticket.

Lo comunica la società BluMod che gestisce il servizio di sosta a pagamento (zone blu).

La nuova procedura è la seguente: inserire prima le monete anziché, come in precedenza, la targa. Solo dopo digitare la targa completa di sette cifre (se inferiore il parcometro non emetterà alcun ticket).

NOVITA’ NELLA PROCEDURA

per le targhe straniere con cifre inferiori a sette, la proceduta va completata con ulteriori zeri aggiuntivi, come da informativa riportata sul parcometro.

Per il pagamento con lettore carte: inserire prima la carta nel lettore, poi con il simbolo “+” selezionare il tempo desiderato e, quindi, immettere il numero della targa completa.

Per il pagamento con ContacLess, con il simbolo “+” selezionare il tempo desiderato e quando richiesto, appoggiare la carta sull lettore ContactLess e poi inserire la targa completa.