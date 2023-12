Novità nella Diocesi di Noto: nuovi incarichi pastorali e nomina del Vicario Generale

Nuove nomine e incarichi pastorali annunciate dal Vescovo di Noto, monsignor Salvatore Rumeo. Si tratta di ruoli chiave all’interno della diocesi, ognuno con responsabilità specifiche per la promozione della fede, della formazione e della pratica religiosa all’interno della comunità cattolica locale.

LE NOMINE

Don Ignazio Petriglieri come nuovo Vicario Generale della Diocesi di Noto: Questa nomina rappresenta un ruolo importante all’interno della diocesi, con il compito di assistere il vescovo nelle sue funzioni pastorali e amministrative.

Sac. Fortunato Di Noto come Delegato per la Formazione permanente del Clero: Sarà responsabile della formazione continua del clero, fornendo supporto e guida ai sacerdoti nella loro crescita spirituale, teologica e pastorale.

Sac. Adriano Minardo come Delegato per la Formazione teologica-pastorale dei fedeli laici e la promozione della cultura: Avrà l’incarico di promuovere la formazione dei fedeli laici sia dal punto di vista teologico che pastorale, oltre a sostenere la promozione della cultura all’interno della diocesi.

Sac. Nunzio Di Stefano come Direttore dell’Ufficio Liturgico Diocesano: Questa nomina lo colloca come responsabile dell’ufficio che si occupa della regolamentazione e della promozione della liturgia all’interno della diocesi, coordinando le pratiche liturgiche e i relativi adempimenti.

LE PAROLE DI MONSIGNOR RUMEO

“Nel corso di questi mesi ho avuto la grazia di ascoltare tutti i sacerdoti e molti fedeli laici per individuare

le principali urgenze alle quali il Vescovo dovrebbe provvedere in questo tempo di profondi mutamenti sociali, culturali e religiosi. E’ emersa la necessità di ridare ampio respiro all’evangelizzazione nelle comunità parrocchiali; si intende, così, continuare il processo di “conversione pastorale e missionaria” in tutte le realtà ecclesiali da tempo avviato dal processo sinodale”, dichiara il vescovo di Noto.