Nove nuovi dirigenti medici di ostetricia e ginecologia. L’Asp 7 di Ragusa potenzia i reparti

Il concorso era stato bandito un anno fa, nel maggio del 2022, ed è andato avanti fino a questi giorni in cui la direzione strategica ha approvato gli atti della commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di nove posti di dirigente medico di ostetricia e ginecologia. Un verbale cui fanno parte integrante le due graduatorie concorsuali, quella per ginecologi specializzati e quella per ginecologi specializzandi, che sono state formate a conclusione dell’esame dei titoli e dello svolgimento delle prove scritte ed orali. Nella prima due i medici, entrambe donne, risultati vincitori del concorso e per i quali si può procedere alla loro assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; nella seconda graduatoria sono diciannove i medici specializzandi che compongono la graduatoria di merito con relativi punteggi. Dall’elenco dei diciannove medici verranno chiamati in servizio in sette. Per questi sette medici specializzandi in ostetricia e ginecologia si procederà con l’assunzione a tempo determinato e la trasformazione del rapporto a indeterminato solo quando otterranno il conseguimento del titolo di specializzazione.

L’Azienda sanitaria iblea con l’assunzione di nove nuovi medici nella branca di ostetricia e ginecologia dovrebbe superare le criticità.

Criticità lamentate negli ultimi anni ricomponendo gli organici in maniera da venire incontro alle esigenze di un territorio, quale la provincia di Ragusa dove il tasso di natalità è pari all’8,5 per cento su mille abitanti. Dato che rileva una perdita di due punti rispetto a venti anni fa ma che è stabile nell’ultimo decennio mantenendosi sull’8 per cento. Dato che pone la provincia di Ragusa al terzo posto in tutta la Sicilia per tasso di natalità dopo le province di Palermo e di Catania che superano, solo di pochi decimali quelle del Ragusano.