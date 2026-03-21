Notte di terremoti nel Tirreno: forte scossa alle Eolie avvertita in tutta la Sicilia

Una notte di scosse di terremoto ha interessato il mar Tirreno meridionale, al largo dell’arcipelago delle Eolie. Lo sciame sismico è stato registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e ha fatto avvertire chiaramente il movimento della terra in diverse città della Sicilia.

La scossa più forte è stata registrata alle 2.46 con una magnitudo di 4.6 e una profondità di circa 29 chilometri. L’epicentro è stato localizzato in mare, a nord di Cefalù e a ovest dell’isola di Alicudi, nel tratto di Tirreno meridionale che separa l’arcipelago eoliano dalla costa settentrionale siciliana.

Pochi minuti dopo, alle 2.49, una seconda scossa di magnitudo 4.3 ha interessato la stessa area. Nel corso della notte si sono poi registrati numerosi altri movimenti tellurici di minore intensità, compresi tra magnitudo 2.0 e 3.0.

Alle 4.20 del mattino erano già quindici gli eventi sismici localizzati nell’area dall’Ingv, configurando un vero e proprio sciame sismico che ha coinvolto il tratto di mare attorno alle Isole Eolie.

Nonostante l’epicentro in mare, il terremoto è stato percepito distintamente dalla popolazione in diverse zone della Sicilia. Le segnalazioni più numerose arrivano da Palermo e Messina, ma il movimento tellurico è stato avvertito anche in vari comuni della provincia di Reggio Calabria e in alcune aree della Sicilia orientale.

Sui social molti cittadini hanno raccontato di essersi svegliati nel cuore della notte. “Sentito a Palermo città, tremava il letto. Io e mia moglie ci siamo svegliati”, scrive un utente. Un’altra testimonianza arriva da Ficarazzi, nel Palermitano: “Ero sul divano e ha cominciato a muoversi, si sentiva anche un leggero rumore provenire da fuori”. Alcune segnalazioni sono arrivate anche da Catania.

Al momento non risultano danni a persone o cose.

Secondo gli esperti dell’Ingv, l’area interessata dalla sequenza sismica è già stata protagonista di altri movimenti tellurici nelle ultime settimane. Negli ultimi trenta giorni sono stati localizzati circa trenta terremoti a sud-est della zona colpita dalle scosse della notte. Il più forte si era verificato il 14 marzo alle 19.25 con una magnitudo di 3.6.

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