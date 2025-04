Notte di Pasqua da film a Chiaramonte: inseguimenti e tentati furti, due denunciati

Pasqua piuttosto movimentata a Chiaramonte Gulfi. Durante la serata fra sabato 19 e domenica 20 aprile due malviventi originari di Vittoria hanno tentato il furto di 4 auto, tutte Fiat Panda vecchio modello, ma entrambi sono stati fermati.

I due uomini hanno tentato la fuga attraverso le vie cittadine, ma uno di loro è stato fermato immediatamente dalla Polizia e dai Carabinieri, mentre il complice è stato rintracciato il giorno dopo, intorno alle 4 del mattino, lungo la Sp.7, in contrada Coffa, nei pressi di un rifornimento di carburante, da un agente di polizia locale in collaborazione con il nucleo radiomobile di Vittoria. L’uomo, individuato grazie ad una segnalazione dei cittadini in via Michelangelo, è stato prima fermato dall’agente di polizia municipale intervenuto sul posto, ma è riuscito a divincolarsi. Ha poi tentato una fuga disperata che si è fermata a Coffa dove è stato raggiunto dall’agente e poi fermato in collaborazione con i carabinieri.

Le auto sono state tutte restituite ai legittimi proprietari e i due sono stati denunciati a piede libero. L’episodio si inquadra in una serie di eventi criminosi che hanno coinvolto la cittadina montana, l’ultimo dei quali si era verificato giovedì 17 aprile con un tentativo di furto ai danni di un minimarket della città: in quel caso, a parte i danni provocati alla vetrata e alla porta dell’ingresso, non era stato asportato nulla di valore.







