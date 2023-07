Non solo spettacolo. L’Aeronautica e la cooperativa Agire con i suoi disabili in visita ai siti culturali della città

L’accoglienza di Scicli verso l’Aeronautica militare italiana è stata anche l’occasione per conoscere il mondo della disabilità locale seppure per solo una costola di questa realtà. A palazzo di città e durante la visita ai siti culturali il Capo di Stato Maggiore generale Luca Goretti e la Ministra alle disabilità Alessandra Locatelli, il comandante militare dell’esercito in Sicilia, generale Maurizio Angelo Scardino, ufficiali dell’Aeronatica ed i piloti delle Frecce Tricolore sono stati accolti dall’Amministrazione comunale e dal consiglio comunale prima dell’evento clou di sabato scorso con il concerto della banda dell’Aeronautica militare italiana sul sagrato della chiesa della Consolazione.

Particolarmente impressionati della bellezza della città e del suo territorio.

Visita al Commissariato di Vigata ed alla Stanza del Sindaco famose per essere i luoghi del commissario Montalbano, al palazzo Spadaro, alla chiesa-museo di S. Teresa. Sono tutti siti che insistono su via Francesco Mormina Penna, Bene Unesco, e che sono gestiti dalla cooperativa sociale “Agire” che impiega persone con diverse abilità. Ad essa sono andate parole di elogio per l’eccellenza che Scicli rappresenta in Italia. La cooperativa è riuscita negli anni a creare un modo nuovo di vivere la disabilità con ragazzi e giovani culturalmente preparati che riescono con il loro silenzioso eppure presente lavoro nel mondo del turismo ad ad essere un punto di riferimento per la città ed il suo territorio.