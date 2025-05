Non solo Scicli ma anche Marsala. Le opere di Piero Guccione in mostra nel 90° della sua nascita

Il nome della location, per causalità, è lo stesso: Convento del Carmine a Scicli e Convento del Carmine a Marsala. Da oriente ad occidente, in Sicilia, si potranno ammirare le opere di Piero Guccione uno dei maggiori pittori del Novecento italiano. Così non c’è solo Scicli ad ospitare, con circa cinquanta opere esposte in due sale del convento del Carmine sede del MACC, le opere dell’artista sciclitano ma c’è anche Marsala. Sabato, proprio nella cittadina del trapanese, si inaugura la mostra “Piero Guccione – Leonardo Sciascia. Cronaca pittorica di una amicizia”, a cura dello storico dell’arte Sergio Troisi. Una produzione dell’Ente Mostra di Pittura Contemporanea “Città di Marsala” nata da un’idea dell’Archivio Piero Guccione con la direzione di Gaspare Signorelli. Inaugurazione sabato alle 18. Saranno presenti la figlia dell’artista Paola Guccione, il sindaco di Marsala, Massimo Grillo, ed il presidente del CdA dell’Ente Mostra, Riccardo Rubino.

“Con questa mostra – commenta il sindaco Grillo – che omaggia un sodalizio umano e intellettuale tra due delle figure più rappresentative del secondo Novecento italiano, Marsala rafforza la sua vocazione culturale e il suo ruolo nel panorama nazionale di città capace di accogliere e valorizzare testimonianze che appartengono al patrimonio più autentico della nostra storia artistica e letteraria”. Ad accompagnare la mostra anche dieci fotografie in bianco e nero di Giuseppe Leone (1936-2024) grande amico di Piero Guccione e di Leonardo Sciascia. In mostra una cinquantina di opere del maestro e fondatore del “Gruppo di Scicli”, del quale il 5 maggio ricorreva il 90° anniversario della nascita (1935-2018), accompagnate da una selezione di lettere che, scambiate fra i due intellettuali nell’arco di circa vent’anni, ne documentano i sentimenti di stima e la profonda amicizia.

Visite: da martedì a domenica. Da novembre a giugno 10-12.30 e 17-19; Da luglio a ottobre 10-12.30 e 19-21. Lunedì chiusi. Ingresso libero.

