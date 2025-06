Non si smette mai di essere carabinieri: attestati di fedeltà per gli uomini dell’ANC di Comiso

Attestati di fedeltà per i membri dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Comiso. Sono stati premiati i soci che hanno raggiunto i 10, 20 o 30 anni di appartenenza all’associazione.

Gli attestati di fedeltà sono stati consegnati, nel corso di una breve cerimonia, ai sottotenenti Francesco Morano e Biagio Di Cara, ai vice brigadiere Antonio Columbo e Gabriele Vitale, che hanno raggiunto tutti i 30 anni di iscrizione. Inoltre, il socio simpatizzante Biagio Zanghi è stato premiato con l’attestato dei 20 anni di appartenenza. Dieci anni di iscrizione, inoltre, per i luogotenenti Carmelo Minopoli e Biagio Crisanti, per il brigadiere capo Salvatore Tuttolomondo, per i brigadieri Cataldo Nunzio Russotti, Carmelo Ridolfo, Raffaele Mautese, per l’appuntato scelto Giovanni Spiguzza e per il carabiniere ausiliario Giovanni Filesi.

