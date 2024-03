Non si finisce mai di imparare, si laurea a 99 anni con massimo dei voti

La sua era una famiglia povera, con sette fratelli e non c'erano i soldi per l'istruzione. E' andato a lavorare come fattorino e solo a 30 anni è riuscito a prendere il diploma alle scuole serali. Grazie ad un filosofo torinese conosciuto a Chianciano ha iniziato a studiare filosofia. Nel 1984 è andato in pensione da allora non ha smesso di leggere e studiare. E ora è divenuto dottore.