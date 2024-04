Non si ferma il cammino della Comunità “Eccomi” di Scicli. Incontro con il Vicario generale della Diocesi di Noto Ignazio Petriglieri

E’ quasi sicuramente la comunità più longeva esistente in provincia. Per la “Eccomi” di Scicli proseguono le tappe di un cammino ventennale nato, cresciuto e divenuto punto di riferimento per la preghiera e la solidarietà. Marilena Tasca ne è l’anima; è lei che riesce con il suo carisma a creare un clima di grande condivisione e di amore fra coloro che hanno abbracciato il cammino. Nei giorni scorsi la visita del Vicario generale della Diocesi di Noto, Ignazio Petriglieri nella sede della Comunità “Eccomi” sita in contrada Balata a Scicli.

Il saluto della fondatrice nonché moderatrice della Comunità Eccomi, Marilena Tasca.

“Ho voluto riportare alla memoria e rinsaldare ulteriormente i rapporti di stima ed amicizia intercorrenti fin dal lontano 1994, anno in cui mi sono iscritta all’Istituto di Scienze Religiose di Noto che annoverava fra i suoi docenti proprio l’attuale Vicario Generale – afferma Marilena Tasca – amicizia che è, poi, presto sfociata in un rapporto di collaborazione e di supporto da parte di Mons. Petriglieri il quale, negli anni e in numerose occasioni, è intervenuto ai ritiri ed agli incontri comunitari con la disponibilità e il garbo che lo contraddistinguono nello spezzare sapientemente la Parola. Nel corso dell’incontro ciascuno dei membri facenti parte del Capitolo e del Consiglio della Comunità ha presentato il proprio impegno all’interno della stessa, nonché della propria parrocchia di appartenenza, oltre alle varie attività ed iniziative facenti capo alla Comunità. Mons. Petriglieri, riprendendo la similitudine del corpo utilizzata da S. Paolo per raffigurare la Chiesa, ha evidenziato come l’esperienza della Comunità Eccomi, con la specificità del proprio carisma, si inserisce perfettamente “nel corpo di Cristo” che è la Chiesa. Ed è all’interno di questa esperienza di appartenenza alla Chiesa e, nello specifico, alla nostra diocesi, che si scopre la grazia e la gioia del servizio che dona forza al corpo nella sua interezza”. All’incontro ha partecipato anche il consigliere spirituale della Comunità, don Nello Garofalo.

