Non lo trovano in casa durante la verifica: denunciato per evasione a Ragusa

Un cittadino tunisino è stato denunciato per evasione dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Ragusa, nell’ambito della costante attività di controllo del territorio.

Durante i servizi di verifica sui soggetti sottoposti a misure restrittive disposte dall’Autorità Giudiziaria, gli agenti delle volanti hanno accertato l’assenza dell’uomo presso la propria abitazione, dove si trovava agli arresti domiciliari.

Il controllo rientra nelle attività ordinarie di vigilanza finalizzate a garantire il rispetto delle misure cautelari e la sicurezza sul territorio. Non avendo trovato il soggetto nell’abitazione indicata, i poliziotti hanno avviato gli accertamenti previsti dalla normativa.

Al termine delle procedure, l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Ragusa con l’accusa di evasione.

© Riproduzione riservata