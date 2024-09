“Non fermarti adesso!”: campagna di abbonamenti del Modica Calcio

Il finale della scorsa stagione ha lasciato una traccia indelebile nella Modica calcistica, accendendo una passione ardente e unendo la città in un legame che ha spinto i giocatori a sfiorare un’impresa che, a metà stagione, sembrava impossibile. Questo spirito di unità e determinazione è ancora vivo, e la società calcistica spera di ritrovarlo nei propri tifosi attraverso la nuova campagna “Non fermarti adesso!”.

Per promuovere questa iniziativa, la squadra ha realizzato uno spot che mette in risalto la bellezza del Barocco modicano, patrimonio dell’Unesco. Nel video, i giocatori, tra cui Mallia, Palmisano, Arquin, Idoyaga e Kondila, visitano i luoghi più suggestivi e iconici della città. Lo spot racconta la passione dei giovani modicani che hanno l’onore di indossare la maglia della loro città e dei professionisti provenienti da Europa e Sud America che si sono uniti al progetto, legandosi profondamente alla storia e ai colori di Modica, sostenuti da una tifoseria straordinaria.

Per chi desidera sostenere la squadra, gli abbonamenti sono disponibili presso i punti vendita autorizzati: Mojo Bar Tabacchi e T46 – Sali e Tabacchi in Via Risorgimento, Pasticceria Pulino in Viale Manzoni, e al Lido Scirocco a Marina di Modica. Inoltre, è possibile acquistare gli abbonamenti online su postoriservato.it al prezzo di 99€. Il video è stato realizzato da Gianni Lucifora

© Riproduzione riservata