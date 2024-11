Noi giochiamo al gratta e vinci, altrove pagano per farsi grattare la schiena

Si chiama Pidipidi e, per chi volesse provarla, si trova in diverse città, da pochi mesi anche a Milano. E’ una grattineria. Sì, proprio così: fanno i grattini a pagamento, fino a 55 euro a seduta.

“Sta decisamente funzionando, il riscontro è stato sorprendente, abbiamo ricevuto tantissime prenotazioni. Siamo pienissimi fino a Natale”, ha spiegato alcune settimane fa la fondatrice dell’attività, chiamata così perché era il nome con cui la mamma chiama i grattini. “Pidipidi è il primo trattamento di grattini ASMR in Italia per favorire il tuo benessere psico-fisico” recita il sito internet. ASMR è l’acronimo di risposta autonoma del meridiano sensoriale. Gli operatori di Pidipidi sono “formati ulteriormente, per andare poi ad agire con tocchi gentili e soffici che devono essere ponderati sia per la ritmicità che per la pressione. Devono quindi seguire una serie di tecniche messe a punto da noi”, ha dichiarato Veronica Crisafulli.

Se l’attività funziona, vuol dire che in tanti ne sentivano il bisogno. In una società come quella occidentale, farsi grattare la schiena, le gambe e altre parti del corpo è una coccola anti-stress.

A Milano si può capire: pochi conoscono veramente nome e volto dei vicini di casa e oltre la metà dei nuclei familiari è composto da una persona sola. Pensate: lì ci sono 783mila persone single, per scelta o forzata condizione, su circa 1,4 milioni di abitanti. Un posto del genere trova un’ampia fascia di potenziali clienti. Di sera, quando magari si vorrebbe qualcuno accanto per scambiarsi delle tenerezze, ci si ritrova al massimo accanto a un animale domestico che fissa e struscia il padrone. Secondo un rapporto di Legambiente, a Milano si conta almeno un cane ogni undici residenti e un gatto ogni trenta. A questo punto, è molto probabile che siano più cani e gatti a ricevere grattini e non il contrario.



Fa sensazione scoprire che la grattineria ha aperto pure a Palermo e a Catania. E’ il segnale ulteriore che anche noi siciliani tralasciamo i partner e, restando in tema, preferiamo spendere i 55 euro in gratta e vinci, sperando in un colpo di fortuna che, ovviamente, non arriva mai. Altro che grattini al vicino di divano: Pidipidi colma un vuoto evidente nelle relazioni di coppia.

“Il trattamento – spiega una cliente in un video promozionale – è un insieme di relax e di meditazione che forse è il tocco in più, qualcosa di diverso dal massaggio tradizionale.”



Volendo, si potrebbe cominciare a provare i grattini in famiglia. Una volta tanto, tirare fuori le unghie diventerebbe un modo per esprimere dolcezza, migliorare la circolazione sanguigna, rilassare i muscoli. Si consiglia di escludere il trattamento dopo una lite con la moglie.

© Riproduzione riservata