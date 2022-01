No vax minacciano il vicesindaco di Arezzo: “Criminale nazista, i vaccini uccidono”

‘Lucia Tanti criminale nazista – i vaccini uccidono’: cosi’ e’ stato scritto in alcuni volantini trovati la notte scorsa ad Arezzo e che prendono di mira la vicesindaco della citta’ toscana di cui e’ anche assessore alla sanita’. La firma e’ quella delle due V, gia’ apparsa in commenti su social di Asl, media locali e amministratori aretini e su scritte su un edificio scolastico di Arezzo. Indagi della digos e della polizia municipale. “Resto indifferente e vado avanti – ha commentato Tanti che e’ anche assessore alla sanita’ di Arezzo -.

Nella nottata di ieri sono stati trovati alcuni volantini, uno anche vicinissimo a casa mia, e tutti nei dintorni, con un messaggio no vax a me indirizzato. Un attacco diretto, che per le caratteristiche e per le modalita’ mi dicono da non sottovalutare. Non e’ ben chiaro chi si nasconda dietro questo sinistro anonimato, se gruppi organizzati e quindi potenzialmente pericolosi o ignoranti o mitomani.

Resto piuttosto indifferente anche a questo attacco e non cambio certo la mia posizione di totale fiducia nella scienza e quindi la mia convinzione piu’ determinata a favore della vaccinazione, orgogliosa del fatto che mi si consideri un simbolo a favore dell’immunizzazione, e di quella piu’ diffusa. Colgo anzi l’occasione per invitare i cittadini a proseguire nella loro risposta intelligente a favore della vaccinazione e per ringraziare tutto il personale medico e sanitario per lo straordinario lavoro che sta svolgendo in queste ore difficili”.