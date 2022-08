Nino Minardo anche capolista a Palermo e Catania, Giovanni Mauro candidato in due collegi, Salvo Sallemi al Senato. Le novità nel Centrodestra, c’è pure Nello Musumeci, e nel Centrosinistra

Tante novità e in parte sorprese nel Centrodestra siciliano, come nel Centrosinistra e nel Terzo Polo, in vista delle elezioni nazionali. Tra queste anche la candidatura del governatore uscente Nello Musumeci. Ecco le ultime notizie che riguardano in particolar modo la provincia di Ragusa coinvolta nelle elezioni per Camera e Senato con i colleghi uninominali e plurinominali.

In Sicilia per il proporzionale per la Lega c’è capolista in Senato a Palermo Giulia Bongiorno; nella Sicilia orientale c’è il deputato Antonino Germanà. Alla Camera, capolista a Palermo e a Catania Nino Minardo. Ad Agrigento c’è l’europarlamentare Annalisa Tardino mentre Valeria Sudano è a Enna-Messina e a Ragusa-Siracusa.

Nino Minardo è candidato anche all’uninominale. Il segretario della Lega in Sicilia, e deputato nazionale uscente, Nino Minardo, sarà infatti il candidato del Centrodestra nel collegio uninominale di Ragusa per la Camera. L’ex sindaco di Avola ed esponente Fdi, Luca Cannata, sarà in corsa nel collegio uninominale di Siracusa.

La legge (Rosatellum) consente di essere candidati in un solo collegio uninominale e fino a cinque nel proporzionale.

Forza Italia schiera come capolista Stefania Craxi in vero e proprio derby a tutto campo, e all’ultimo voto, con il fratello Bobo Craxi che invece è candidato per il Centrosinistra a Palermo nel seggio uninominale numero 2. In casa Forza Italia c’è il ritorno, per concorrere al Senato, del ragusano Giovanni Mauro che è candidato in due collegi. Infatti nel collegio plurinominale 1 Sicilia 2 ci sono Bernardette Grasso, Giovanni Mauro e Mariadele Passalacqua. Nel collegio 3 Sicilia 2 il capolista è Paolo Emilio Russo, mentre gli altri nomi sono quelli di Bernardette Grasso, Giovanni Mauro e Chiara Quaranta.

TANTE SORPRESE E C’E’ ANCHE NELLO MUSUMECI IN DUE COLLEGI

Non sono mancate le sorprese all’interno delle liste: la candidatura di leader come Giorgia Meloni (alla Camera a Palermo e Catania), Giuseppe Conte (Camera a Palermo) e Carlo Calenda (Senato a Palermo); il derby tra i fratelli Craxi, con Bobo che corre nel capoluogo per il collegio uninominale alla Camera e Stefania lanciata da Forza Italia a Gela per il Senato (anche lei uninominale); le candidature a Marsala di Marta Fascina (Forza Italia), compagna di Silvio Berlusconi, e a Palermo di Nunzia Schilirò (Italexit), vicequestore nota per le posizioni contrarie al Green Pass. Sullo sfondo il drammatico strappo nel centrosinistra siciliano, con il M5S che ha ritirato l’appoggio a Caterina Chinnici candidando a Palazzo d’Orleans il referente regionale Nuccio Di Paola.

Nel centrodestra spicca la candidatura al Senato dei due protagonisti dell’attuale legislatura regionale: Nello Musumeci, non confermato a Palazzo d’Orleans, correrà per Fratelli d’Italia a Catania (sia nel plurinominale che nell’uninominale), mentre Gianfranco Miccichè è capolista per Forza Italia nel plurinominale di Palermo. Tra i ‘big’ il partito di Giorgia Meloni lancia anche i due coordinatori regionali Giampiero Cannella (Camera) e Salvo Pogliese (Senato), oltre alla vicesindaca di Palermo Carolina Varchi (alla Camera per i tre collegi plurinominali della Sicilia occidentale e nell’uninominale di Palermo). In Forza Italia, oltre alle candidature di Miccichè, Craxi e Fascina, spiccano quelle di Stefania Prestigiacomo a Palazzo Madama e Giorgio Mulè a Montecitorio: entrambi concorreranno ai collegi plurinominali nel ruolo di capilista.

IL CENTROSINISTRA E I GRILLINI

Il centrosinistra schiera nelle proprie file gli ex ministri Peppe Provenzano (Pd) e Lucia Azzolina (Impegno civico): i due correranno alla Camera in collegi plurinominali, con l’ex titolare all’Istruzione candidata anche all’uninominale di Siracusa. Presenti nella lista anche il segretario regionale dem Anthony Barbagallo, candidato alla Camera nel collegio plurinominale Ragusa-Siracusa, e l’ex segretaria della Cisl Annamaria Furlan, capolista al Senato per la Sicilia occidentale. Nel M5s spiccano, accanto alla candidatura di Conte alla Camera, quelle al Senato dell’ex procuratore Roberto Scarpinato e di Barbara Floridia, schierata dai grillini nelle primarie di centrosinistra per la corsa a Palazzo d’Orleans. Il terzo polo lancia a Palazzo Madama, oltre Calenda, il candidato alla presidenza della Regione Gaetano Armao (Azione) e l’ex ministra Teresa Bellanova (Italia viva): dal partito di Renzi Davide Faraone correrà invece alla Camera, come capolista nel collegio plurinominale di Palermo