Ninni Gebbia è il nuovo allenatore della Meerkat Scicli. Bel “colpo” della società sciclitana

Il nuovo tecnico guiderà la squadra locale per la nuova stagione nel campionato DR1 Sicilia. “È un grande onore e una sfida emozionante accogliere Ninni Gebbia nella nostra famiglia – ha dichiarato Fabrizio Lonatica, direttore sportivo del Basket Meerkat Scicli – siamo convinti che la sua esperienza e visione strategica saranno fondamentali per il raggiungimento dei nostri obiettivi. Ex giocatore ed allenatore con una lunga e prestigiosa carriera in serie A, porta con sé un bagaglio di esperienza e competenza uniche che contribuiranno significativamente al nostro progetto sportivo. Conosciuto per la sua abilità tattica e la capacità di sviluppare giovani talenti, Gebbia rappresenta una scelta prestigiosa”. Un clima di grande fiducia si respira nella società sportiva. “Sono molto felice di entrare a far parte del Basket Meerkat Scicli. Ho grande rispetto per questa società e non vedo l’ora di iniziare a lavorare con la squadra per costruire qualcosa di speciale” – ha commentato il nuovo tecnico che ha già fissato la preparazione a dopo Ferragosto.

L’obiettivo della Meerkat basket Scicli è quello di una stagione all’insegna della crescita e del successo. Obiettivi a portata di mano per un tecnico di grande pregio che arriva nella “culla” del basket ibleo quale è la città di Scicli dove la tradizione cestistica conta più di mezzo secolo di vita.

Ninni Gebbia, ex giocatore e allenatore ha alle spalle una autorevole carriera iniziata nel 1986 come capo allenatore della Virtus Ragusa che ha portato in B1. Dal 1990 al 2005 è stato capo allenatore tra la B1 e l’ A2 ; nel 1996 ha portato la Serapide Pozzuoli in A2. Dal 2005 al 2024 Gebbia si è occupato del settore giovanile maschile e femminile. Nel 2016 campione d’Italia under 16 con la Pegaso Ragusa. Nel 2019 ha vinto la Coppa Italia con la Virtus Eirene (serie A1 femminile). Sempre nel 2019 e’ stato assistente allenatore della nazionale italiana under 20 femminile, conquistando la medaglia d’oro al campionato europeo. Nel 2022 ha ricoperto il ruolo di capo allenatore della nazionale maltese under 18 femminile ai campionati europei, dove ha vinto la medaglia d’argento. Con la stessa squadra nel 2023 ha poi vinto la medaglia d’oro. Tra i suoi riconoscimenti e cariche quale formatore: allenatore Benemerito C N A, Palma di Bronzo al Merito, Tecnico F I P. C O NI, Formatore Nazionale C N A, Formatore Nazionale minibasket, Master IV livello Europeo Coaching e Formazione organizzato dalla Scuola dello Sport e dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).

