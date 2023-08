Niente falò in spiaggia, arrivano le ordinanze da Modica e Scicli: “Fatelo anche per le tartarughe”

Niente falò in spiaggia per la notte di San Lorenzo nè sul litorale modicano, nè su quello sciclitano. Parliamo di un lungo tratto di costa: Marina di Modica e Maganuco per Modica, e Sampieri, Donnalucata, Arizza, Cava D’Aliga e Playa Grande per quanto concerne Scicli. A Modica, l’ordinanza è valida da oggi, giovedì 10 agosto a partire dalle ore 16 sino alle 7 del mattino di mercoledì 16 agosto. In questi giorni, infatti, è vietato accendere fuochi, campeggiare e pernottare lungo le zone marine del Comune di Modica.

ORDINANZA ANCHE A SCICLI

Ordinanza simile anche a Scicli, che si rifà al decreto dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente n. 476 del 2007: anche in queste aree è vietato accendere fuochi e pernottare.

RICORDATEVI DELLE CARETTA-CARETTA

Entrambe le ordinanze sindacali ricordano, tra l’altro, che le spiagge di queste zone della costa iblea sono state interessate dalla deposizione delle uova delle tartarughe Caretta Caretta: un motivo in più, dunque, per evitare di accendere fuochi e di bivaccare lungo le coste.