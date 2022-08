Nessuna notizia di Daouda Diane, Pisani e Campo del M5S incontrano il Prefetto

E’ trascorso più di un mese dalla scomparsa di Daouda Diane, il migrante ivoriano sparito da Acate.

Il Senatore del M5S Pino Pisani e la deputata regionale Stefania Campo, hanno incontrato il Prefetto di Ragusa, Giuseppe Ranieri in merito al caso. La Prefettura ha dato riferimenti del massimo impegno delle Istituzioni nelle ricerche del giovane, assicurando che, allo stato attuale, nessuna pista è esclusa dalle indagini. All’incontro presenti anche i vertici provinciali della Questura, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Nell’incontro si è anche discusso del tema del lavoro nero nella fascia trasformata e dei problemi legati ai servizi sociali ed economici, che richiedono anche un importante ed ineludibile coinvolgimento dei Comuni e degli enti del terzo settore, ciascuno per le competenze del proprio ruolo, affermando la presenza dello Stato per la tutela e la garanzia del rispetto delle norme ed anche per aumentare la qualità di vita di tutti gli abitanti dell’area.

I due rappresentanti del M5S hanno successivamente incontrato anche il rappresentante del sindacato USB Michele Mililli, per ulteriori approfondimenti della vicenda.