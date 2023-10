Neonata deceduta a Vittoria, ci sarà autopsia. I genitori indagati per omicidio colposo

Due genitori indagati per omicidio colposo della figlia, 6 mesi, morta qualche giorno fa a Vittoria. Un atto dovuto da parte della Procura di Ragusa che intende indagare le cause della morte della piccola.



Cosa è accaduto?



La neonata, stando a quanto è dato conoscere, avrebbe assunto il latte e poi sarebbe stata adagiata a pancia in giù nella culla, per riposare. Aveva il ciuccio. Il padre, che si era accorto che la bimba non dormiva e non respirava, avrebbe tentato di rianimarla; dal naso e dalla bocca era uscito del latte. Forse un rigurgito fatale. Poi la corsa in ospedale e il tentativo di rianimarla. Purtroppo la bimba è deceduta.



Le indagini



Quali siano state le cause lo determinerà l’autopsia richiesta con incidente probatorio dalla Procura che ha indagato per omicidio colposo i due genitori, entrambi stranieri, difesi dall’avvocato Massimo Garofalo. I periti e consulenti chiariranno se si sia trattato della cosiddetta sindrome della morte in culla, di soffocamento o di difficoltà connesse alla deglutizione della bimba. C’era già stato un ricovero della piccola a maggio; prima a Vittoria e poi trasferita in terapia intensiva neonatale al Giovanni Paolo II di Ragusa. Al momento delle dimissioni aveva avuto una emorragia per la quale era stata sottoposta a visite di controllo, elemento che compare anche nei questiti da chiarire, ovvero se possa esserci un rapporto causa effetto con il pregresso ricovero o pregresse eventuali patologie.