Nel cielo ibleo le Frecce Tricolori. Interdetto il tratto di mare da Playa Grande a Spinasanta per tre chilometri

Un evento dai grandi numeri, con in campo volontari di diverse sigle, dalla Protezione civile regionale e locale alla Croce Rossa Italiana agli Scout, per garantire accoglienza e sicurezza a Donnalucata, frazione sciclitana scelta per festeggiare i 100 anni dell’Aeronautica militare con l’esibizione della pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori ed uno spettacolo aereo che vedrà impegnati altri assetti militari e non. Nella notte appena trascorsa gli operai hanno pulito la spiaggia di Micenci fino al lido Aziz e poco oltre e così anche hanno fatto sulla spiaggia di ponente la squadra degli operai e dei volontari (circa 150 in tutto) che hanno già posizionato transenne e divieti nelle zone di chiusura installandole al momento in cui scatta il divieto alle 12 di domani e fino a chiusura della manifestazione.



I servizi per un’esibizione attesa da circa 60mila spettatori.



Una postazione PMA dell’Asp 7 di Ragusa sarà presente nello slargo fra via Sanremo e via Pirandello. Presenti il primario di anestesia dell’ospedale Maggiore-Nino Baglieri Rosario Trombadore, quattro anestesisti più un anestesista responsabile dell’intera area di soccorso. Nella stessa area opererà il Coc del Comune. Sul territorio saranno dislocate 13 ambulanze di cui 4 saranno medicalizzate. Il parterre della autorità sarà all’inizio del lungomare di via Marina nei pressi del porticciolo. E’ qui che sarà anche il comandante della pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolore che darà i comandi per le esibizioni. Previsto il programma completo di volo: il massimo che viene presentato nei casi in cui ci sono le condizioni necessarie, la vicinanza all’aeroporto di sosta è una di queste. Previsti 40 posti per disabili da dove, all’ombra di un gazebo, si potrà ammirare lo spettacolo acrobatico della pattuglia azzurra. Ci sarà anche, oltre alle massime autorità dell’Aeronautica militare e della provincia, anche il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli accompagnata dal presidente della Commissione Difesa Nino Minardo.