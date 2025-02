Nel 2024 numeri ancora in calo per l’aeroporto di Comiso. Ci sarà mai un futuro?

L’aeroporto di Comiso ancora in calo. Il “Pio La Torre” ha chiuso il 2024 con un calo netto del 14,2 per cento rispetto all’anno precedente. Nel 2024 hanno volato da Comiso o per Comiso 260.438 passeggeri; erano stati 297.420 nel 2023.

Il dato, che preoccupa sempre più gli addetti ai lavori, ma anche i residenti della provincia di Ragusa,

diventa di maggiore evidenza se raffrontato ad altri dati, diffusi da AssoAeroporti. L’aeroporto di Catania,

gestito anch’esso da Sac come Comiso, supera i 12,3 milioni di passeggeri, un dato record per il Vincenzo Bellini che si colloca così al quinto posto nella classifica degli aeroporti italiani, dietro a Roma Fiumicino,

Milano Malpensa, Bergamo Orio al Serio e Napoli.

Inoltre, nell’anno 2024, l’intero sistema aeroportuale italiano ha fatto registrare un incremento del l’11,1%

in più rispetto al 2023, con un totale di 219.078.618 passeggeri, che sono transitati dagli scali italiani. Di

questi, 146 milioni sono i viaggiatori su rotte internazionali.

In forte crescita anche il cargo aereo, con 1,25 milioni di tonnellate di merce trasportata. Nel 2024 è stato

superato il record precedente che risaliva al 2017.

Per l’aeroporto di Comiso, dunque, ancora un calo importante che si può addebitare all’abbandono di

Ryanair, che non vola più da Comiso, ma anche di altre compagnie aeree, che avevano annunciato delle

rotte che sono state successivamente eliminate e alle difficoltà di Aeroitalia che ha fatto registrare

numerosi disservizi e che ha già annunciato l’abbandono di alcune rotte.

