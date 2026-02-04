L’annuncio è arrivato da parte del direttore generale Pino Drago, nel corso della inaugurazione del CPA al Busacca di Scicli. Tutte le donne in stato di gravidanza potranno usufruire dei servizi loro necessari durante il periodo di gestazione all’interno del reparto di ginecologia ed ostetricia dell’ospedale ”Guzzardi” di Vittoria. L’ufficialità è stata data Pino Drago […]
Necrologi: Salvatore Ragusa
04 Feb 2026 09:08
Necrologi: Salvatore Ragusa
© Riproduzione riservata
Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it