Necrologi: Salvatore Iacono

L’ASP di Ragusa ha disposto la proroga di 49 incarichi di lavoro autonomo libero-professionali per personale medico, in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto “Milleproroghe”, al fine di garantire la continuità assistenziale e il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, con particolare attenzione alle attività di emergenza-urgenza. La proroga, valida dal 1° gennaio 2026 al […]
12 Gen 2026 14:47
