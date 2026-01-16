L’ASP di Ragusa rinnova l’invito alla popolazione a sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale, sottolineando come il vaccino rappresenti uno strumento fondamentale di prevenzione e contribuisca concretamente a ridurre la pressione sui Pronto soccorso e sui reparti ospedalieri, particolarmente impegnati durante i picchi stagionali dell’influenza. Secondo il report aggiornato al 12 gennaio, nel territorio provinciale sono stati […]
Necrologi: Muhazes Hysllari
16 Gen 2026 09:26
Necrologi: Muhazes Hysllari
© Riproduzione riservata
Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it