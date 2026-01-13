La provincia di Ragusa si conferma anche nel 2025 tra le realtà più virtuose in Italia e in Europa nel campo della donazione di sangue e plasma. I dati preliminari elaborati dal dottor Francesco Bennardello, direttore del Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT) dell’ASP di Ragusa, certificano un sistema solido, partecipato e in costante […]
Necrologi: Giuseppe Ruta
13 Gen 2026 10:48
Necrologi: Giuseppe Ruta
© Riproduzione riservata
Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it