Il Presidio ospedaliero “Guzzardi” di Vittoria ha raggiunto un traguardo di eccellenza: dal 15 dicembre scorso è attiva una Syncope Unit multidisciplinare certificata GIMSI – il Gruppo Italiano Multidisciplinare per lo Studio della Sincope. Il riconoscimento nazionale qualifica l’unità come centro di riferimento per la diagnosi e la gestione delle perdite transitorie di coscienza, grazie […]
Necrologi: Giuseppa Fornaro
27 Gen 2026 09:02
Necrologi: Giuseppa Fornaro
© Riproduzione riservata
Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it