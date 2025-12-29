Un intervento di altissimo profilo scientifico segna un nuovo traguardo per la sanità siciliana e per la cardiologia pediatrica italiana. Al Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo “Bambino Gesù” di Taormina è stato impiantato con successo un pacemaker leadless, privo di fili, a una bambina di 10 anni affetta da una grave cardiopatia congenita. Si tratta […]
Necrologi: Giovanni Arena
29 Dic 2025 08:59
Necrologi: Giovanni Arena
© Riproduzione riservata
Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it