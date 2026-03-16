Pozzallo, città di quasi 20.000 abitanti con porto commerciale, zona industriale e hotspot per migranti, vive una grave emergenza sanitaria. I servizi disponibili non riescono a garantire la copertura necessaria e mettono a rischio la salute e la vita dei cittadini. E’ quanto denuncia il sindaco della città, Roberto Ammatuna. La Casa di Comunità di […]
Necrologi: Bartolomeo Trovato
16 Mar 2026 13:03
Necrologi: Bartolomeo Trovato
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