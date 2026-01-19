Necrologi: Angelino Caruso

Un passo decisivo per il rafforzamento della sanità territoriale e della rete senologica in provincia di Ragusa. L’ASP di Ragusa e l’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza “Cannizzaro” di Catania hanno sottoscritto una convenzione per l’erogazione di consulenze e prestazioni specialistiche di Senologia – Breast Unit, garantendo alle pazienti del territorio ibleo l’accesso a competenze di altissimo […]
19 Gen 2026 09:19
