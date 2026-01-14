Il dott. Francesco Magnani, figura di riferimento della radiologia nel territorio ibleo, dottore di ricerca in Radiometodiche presso l’Istituto di Radiologia dell’Università degli Studi di Catania, ha annunciato l’interruzione – a decorrere da aprile 2024 – della propria collaborazione professionale con il Centro Ibleo Tomografia Computerizzata (C.I.T.C. srl), la struttura da lui fondata nel 1986 […]
Necrologi: Angela Causarano
14 Gen 2026 13:13
Necrologi: Angela Causarano
© Riproduzione riservata
Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it